Dybala-PSG: Leonardo sonda l’argentino della Juventus

Il futuro di Paulo Dybala nella Juventus, rimane ancora un rebus. In casa bianconera, tiene banco l’improbabile trattativa che porterebbe a Neymar e ciò si incrocia con il destino della Joya. Qualora il brasiliano arrivi dal PSG, per Maurizio Sarri si delineerebbe il classico 4-3-3 con Cristiano Ronaldo punta centrale e O’Ney esterno sinistro. Dybala, visti i risultati pessimi con questo modulo lo scorso anno, potrebbe non rientrare nei piani di Sarri che schiererebbe un esterno in quella posizione, magari anche Bernardeschi.

Un altro anno in panchina sarebbe troppo per Paulo, seguito con attenzione da tanti top club europei. Uno di questi è il PSG di Leonardo. I parigini vogliono sbarazzarsi di Neymar ma sanno che nessuno vorrà spendere 200 milioni secchi per un calciatore che ha una condizione fisica incerta. Proprio per questo motivo, Dybala potrebbe entrare nell’operazione. Secondo Chiringuito tv, ci sarebbe in atto una trattativa tra il PSG e la Juventus: Dybala ai francesi più 100 milioni per Neymar. La trattativa potrebbe soddisfare entrambe le parti, ma Sarri vuole comunque cercare un ruolo da protagonista all’argentino durante queste amichevoli estive.

La ICC sarà interessante per vedere quale posizione potrebbe ricoprire Dybala con il tecnico toscano, capace di valorizzare i calciatori con alto livello tecnico. Ideali per il suo ossessivo possesso palla. Il PSG intanto si sta organizzando. A Parigi sono stufi di Neymar e la Joya potrebbe fare al caso loro.