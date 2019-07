Egitto-Sudafrica, scontro tra giganti. Ottavi di finale della Coppa d’Africa 2019. Alle ore 21, al Cairo International Stadium della capitale egiziana, scendono in campo l’Egitto e il Sudafrica. Il match è visibile su Dazn. I Faraoni padroni di casa si sono qualificati vincendo il proprio raggruppamento, quello A. 3 vittorie, 5 gol fatti e nessuno subito per Salah e compagni che sono tra i grandi favoriti di questa edizione. Dal canto loro i Bafana Bafana sudafricani hanno passato a fatica il turno, qualificandosi come una delle migliori terze. Il Sudafrica nel Gruppo D è arrivato dietro Marocco e Costa d’Avorio. Il match tra Egitto e Sudafrica si gioca in partita unica, con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità al 90′.

Egitto-Sudafrica, le probabili formazioni. QUI EGITTO – Alla vigilia della sfida è sorto qualche dubbio per il c.t. Javier Aguirre riguardo all’uomo-simbolo della Nazionale, Salah, che sarebbe reduce da un’influenza. Nella sessione del giovedì il tecnico ha preferito interrompere l’allenamento dell’attaccante per consentirgli un migliore recupero, e l’ex giallorosso dovrebbe scendere regolarmente in campo nel canonico 4-2-3-1, affiancato da El Said e Trezeguet, a supporto della punta centrale Marwan Mohsen. QUI SUDAFRICA – Il c.t. Stuart Baxter dovrebbe tornare al 4-4-2 dopo il non soddisfacente esperimento di 4-3-3 visto contro il Marocco. Spazio dunque a Mothiba e Zwane in attacco, supportati da un centrocampo composto da Tau, Serero, Mokotjo e Zungu. (Fonte:Tuttomercatoweb.com).

Egitto-Sudafrica, come seguire il match in tv e streaming

Egitto-Sudafrica, info diretta tv e streaming. La Coppa d’Africa 2019 è trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. La piattaforma che opera in streaming da la possibilità di provare un mese completamente gratuito, per poi decidere se sottoscrivere effettivamente l’abbonamento. Il calcio d’inizio di Egitto-Sudafrica è in programma per le 21 ora italiana, stesso fuso orario di quello egiziano. L’ultimo confronto diretto tra le due squadre è del 6 giugno 2016, vinsero i Bafana Bafana per 1-0. L’Egitto non batte il Sudafrica dal 2006, vittoria in amichevole per 1-0 in favore dei Faraoni. Oggi alle ore 18 si gioca anche un altro ottavo di finale della Coppa d’Africa 2019, in campo Nigeria-Camerun. Le due vincenti si troveranno di fronte nei quarti di finale.