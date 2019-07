Elmas-Napoli ai dettagli, ma la Lazio potrebbe rilanciare

Scontro di calciomercato tra Napoli e Lazio. Entrambe le squadre vogliono costruire una squadra in grado di scalare le posizioni più importanti in classifica, tentando di contrastare il dominio esercitato dalla Juventus in questi ultimi anni. Sia i partenopei che i laziali vogliono rinforzare il proprio centrocampo. La Lazio potrebbe cedere Milinkovic-Savic al Manchester United e già sta correndo ai ripari, individuando in Elif Elmas del Fenerbahce un eventuale sostituto del serbo.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli avrebbe quasi concluso l’operazione con la società turca, dato che il classe 1999 ha le caratteristiche richieste da Ancelotti, ovvero un centrocampista centrocampista moderno somigliante a Fabian Ruiz. Nonostante ciò, la Lazio potrebbe battagliare ancora con i partenopei in caso riesca a cedere Milinkovic-Savic per 75 milioni di euro. Il direttore sportivo dei partenopei vuole accelerare i tempi per concludere l’operazione Elmas con il Fenerbahce, approfittando delle difficoltà dei biancocelesti di fare cassa con Milinkovic-Savic. Quindi nelle prossime ore, il Napoli potrebbe davvero concludere l’affare e acquistare il centrocampista. Secondo il Corriere dello Sport, l’annuncio officiale potrebbe essere diramato nelle prossime ore data la pressione che sta facendo il Napoli alla società turca.

Il prezzo del cartellino del calciatore macedone è di 15 milioni di euro. Cifra assolutamente non insormontabile sia per i partenopei che per la Lazio. Elmas era seguito anche da Fiorentina e Inter.