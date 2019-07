Falcao-Roma: il colombiano è l’alternativa a Higuain?

La Roma vuole un attaccante sud americano per la prossima stagione. L’imminente partenza di Dzeko sta inducendo i giallorossi a valutare varie piste per il reparto offensivo dei suoi: La Repubblica ha oggi riportato di un concreto interessamento per Icardi, che può essere inserito nella trattativa Dzeko-Inter. Oltre a Icardi, sempre aperta la pista che porta a Gonzalo Higuain, anche se la Juventus è ancora indecisa se tenersi o no l’ex Chelsea, dopo questo pre-campionato convincente.

Secondo il portale turco Ajansspor, la società capitolina sarebbe sulle tracce di Radamel Falcao. Il bomber colombiano è reduce da una stagione non proprio memorabile con il Monaco e vuole rilanciarsi in Italia. La Roma potrebbe essere una piazza appetibile date le caratteristiche simili a Icardi, altro attaccante seguito dalla Roma ma più costoso del 33enne ex Atletico Madrid.

Petrachi sta valutando se c’è la possibilità di intavolare una trattativa, valutando pure la condizione fisica del calciatore. Falcao non è più la garanzia di gol che era quando militava nel Porto e soprattutto nell’Atletico Madrid. Nei colchoneros, il colombiano realizzò 70 reti in 91 presenze e fu determinante per la conquista della Europa League 2011/12, così come per la Supercoppa Europea 2012. Nelle finali di queste competizioni, Falcao realizzò ben 5 reti. Numeri da bomber nato. Ma a Roma approderà lo stesso calciatore?