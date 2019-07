Fifa 2020: data di uscita e prezzo di copertina

Fifa 2020, con l’avvio della nuova stagione pronta a partire in Europa con la Premier League e la Ligue 1 che partiranno venerdì 9 agosto, è anche tempo di prepararci al lancio dei nuovi videogiochi dedicati al calcio, tra questi la EA Sports produrrà il nuovo Fifa 2020.

Fifa 2020, le novità della nuova stagione

Fifa 2019 la passata stagione tra le tante novità aveva portato all’ acquisizione dei diritti ufficiali della Uefa Champions League con la possibilità di vivere le emozioni del più grande torneo continentale a livello europeo. Una delle novità di questa stagione riguarda le licenze riguardanti i club, pertanto in Fifa 2020 la Juventus si chiamerà Piemonte Calcio in quanto la licenza ufficiale della squadra bianconera è stata acquisita dalla Konami per la produzione di Pes 2020. Verranno introdotte due nuove modalità: la House Rules Cups e il Practice Match. La House Rules fa riferimento alla modalità Kick-Off della FIFA, mentre i Practice Match fa riferimento ad alcuni allenamenti in cui si potrà giocare contro avversari controllati dall’I.A rispettando alcuni paramentri. Un’altra novità riguarda il ritorno di Fifa Street.

Fifa 2020. data di uscita

Come capita da molti anni l’uscita ufficiale del nuovo Fifa avviene a settembre. Nello specifico Fifa 2020 uscirà sia nei negozi che online venerdì 27 settembre 2019. Per chi si abbona ad Ea Access nel mese di settembre, potrà giocarci a partire da mercoledì 19 settembre. Fifa 2020 uscirà su diverse piattaforme, tra le tante PlayStation 4, Xbox One e Pc.



Fifa 2020, prezzo e copertina

Fifa 2020 come nelle recentissime precedenti edizioni avrà prezzi differenti in base all’ edizione che si andrà ad acquistare. L’edizione più comune è l’ Edizione Standard, il prezzo di questa edizione è di 69.99 € ma nei vari negozi (Mediaworld, Euronics, ecc.) se si prenota il videogioco entro il 31 luglio, il prezzo scende ai 49.99 €. Dopo anni in cui in copertina dei vari Fifa c’era Cristiano Ronaldo, questa stagione si è decisi di cambiare e pertanto sulla copertina dell’ Edizione Standard ci sarà Eden Hazard. La seconda versione di Fifa 2020 è l’ Edizione Champions, essa permette l’accesso anticipato di 3 giorni al videogioco ed al suo interno ha più funzionalità rispetto all’ Edizione Standard, il prezzo di questa versione è di 89.99 € e sulla copertina dell’ Edizione Champions ci sarà Virgil Van Dijk. La terza ed ultima versione di Fifa 2020 è l’ Edizione Ultimate, essa è la versione più completa del gioco e come l’Edizione Champions permette l’accesso anticipato di 3 giorni, questa versione ha un costo di 99.99 €, per quanto riguarda la copertina non è stato svelato il testimonial ma secondo le indiscrezioni dovrebbe essere Mbappè.