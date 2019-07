Fiorentina, Balotelli è il nome nuovo per l’attacco! Si dovrà trattare sull’ingaggio

Rimane ancora tutto da scrivere il futuro di Mario Balotelli. L’attaccante italiano, 29 anni il prossimo 12 agosto, è ancora alla ricerca di una squadra, dopo aver concluso la propria esperienza al Marsiglia, condita da 8 reti in 15 presenze.

Sebbene i numeri siano ancora dalla sua parte, Balotelli, in Francia, ha trascorso delle annate altalenanti dal punto di vista del rendimanto. Il bad-boy per eccellenzadel calcio nostrano, sembrava finalmente aver trovato la propria dimensione al Nizza, una piazza che gli aveva garantito la giusta continuità, permettendogli, tra l’altro, di ritornare in Nazionale. L’ultima parte di stagione, come si diceva, è stata però segnata dall’ennesima flessione (complici le solite intemperanze dentro e fuori dal campo), vero e proprio “tallone d’Achille” di una carriera che avrebbe potuto vivere ben altri fasti.

Guidato dall’esperto Mino Raiola, Balotelli sta cercando dunque una piazza in cui rilanciarsi e, le ultime voci, parlano di una Fiorentina pronta a tentare il colpaccio. La squadra viola è entrata ufficialmente nell’ “era Commisso” e, al pari di Balotelli, vorrebbe provare a mettersi alle spalle un’ultima stagione alquanto tribolata, culminata con un misero quindicesimo posto, e una salvezza raggiunta solo all’ultima giornata.

Direttamente dal ritiro di Moena, dove, come di consueto, la Fiorentina sta svolgendo la propria preparazione precampionato, sono arrivate le parole di Vincenzo Montella, mister della Viola, che ha definito Balotelli “un giocatore dalle grandi potenzialità, molte ancora inespresse”. Senza ombra di dubbio, un buon attestato di stima, per un ragazzo che, suo malgrado, è di recente salito agli “onori” delle cronache, a causa dello scellerato episodio dello scooter lanciato in mare da uno scoglio in quel di Napoli.

Come vi avevamo raccontato, su Balotelli si era fatto vivo anche il Brescia di Cellino. La squadra lombarda, però, non sembra avere la disponibilità economica necessaria a sostenere l’ingaggio del ragazzo.

Balotelli potrebbe infatti spingersi a chiedere fino ai 4 milioni di stipendio. Una cifra eccessiva, che potrebbe spaventare perfino la Fiorentina. L’interesse dei toscani per “SuperMario” c’è, anche perchè la Fiorentina è sempre alla ricerca di un’alternativa valida a Giovanni Simeone, apparso un po’ opaco nell’ultima annata.

Le parti dovranno giungere a un compromesso, con Balotelli che dovrebbe accettare una sensibile riduzione dell’ingaggio. In ballo c’è la sua carriera, e la Fiorentina potrebbe rappresentare l’ultimo treno utile per essere ricordato in qualità di grande calciatore, e non per i suoi eccessi al di fuori del campo.