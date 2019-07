Fiorentina-Benfica streaming gratis e diretta tv ICC, dove vedere il match 25 luglio

Fiorentina-Benfica, terza sfida in terra americana per i viola. Gli uomini di Vincenzo Montella sono reduci dalla sonora sconfitta per 3-0 contro l’Arsenal e vogliono riscattarsi contro i lusitani del nuovo allenatore Bruno Lage. Il match Fiorentina-Benfica, valevole per l’International Champions Cup, si gioca il 25 luglio alle 2.00 ora italiana nella Red Bull Arena di Harrison nel New Jersey. Ricordiamo che per i viola è la terza sfida del torneo estivo dopo l’esordio vittorioso per 2-1 contro i messicani del Chivas Guadajalara e lo stop contro i gunners. Nei toscani, reduci da un inizio d’estate movimentato con il passaggio della proprietà all’italo-americano Rocco Commisso, ci sarà l’esordio stagionale di Federico Chiesa. Il giocatore è al centro di numerosi voci di mercato che lo vedrebbero ansioso di approdare alla Juventus, ma i nuovi dirigenti hanno dichiarato che per il momento non si muoverà da Firenze.

Fiorentina-Benfica, le dichiarazioni di Montella. Il tecnico dei viola ha presentato così la sfida nella conferenza stampa pre-partita: “Siamo stanchi fisicamente e mentalmente, oggi in allenamento ho trovato la squadra affaticata. La giornata di ieri e il trasferimento da Charlotte è stato impegnativo oltre all’aspetto emotivo della giornata di ieri, però non c’è stato nessun infortunio, e questo è qualcosa di positivo”.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA-BENFICA

Fiorentina: Dragowski, Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi, Cristoforo, Sottil, Eysseric, Benassi, Saponara, Vlahovic

Benfica: Vlachodimos, Tavares, Ruben Dias, Ferreira, Grimaldo, Pizzi, Luis, Appelt, Caio, De Tomas, Seferovic

Fiorentina-Benfica, diretta tv e streaming

Il match Fiorentina-Benfica arà trasmesso in diretta televisiva esclusiva in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, alle ore 2.00 italiane con ampio pre e post partita. L’emittente italiana si è aggiudicata i diritti dell’International Champions Cup e sarà la protagonista indiscussa di un’estate di grandi sfide. Fiorentina-Benfica sarà trasmessa anche in streaming gratuito su pc, tablet e smartphone sul sito www.sportitalia.com.