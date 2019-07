Fiorentina, Chiesa rimane? Spunta una promessa fatta a un bimbo malato

Federico Chiesa è senza dubbio l’uomo del momento in casa Fiorentina. Il giovane talento viola, c’era da aspettarselo, sta catalizzando su di sè tutte le voci di mercato per ció che concerne la squadra toscana.

Chiesa rimane o va via? Questo il leitmotiv in casa Fiorentina, con I dirigenti viola, Commisso in testa, che hanno più volte ribadito la volontà di costruirgli la squadra attorno per intraprendere insieme un grande futuro.

La volontà del ragazzo pare, peró, essere diversa. Accostato alla Juventus, Chiesa vorrebbe trasferirsi a Torino e, nel corso del possibile incontro con Commisso, che si terrá negli Stati Uniti, è molto probabile che chiederà, al nuovo numero uno della società, di essere ceduto.

In casa Fiorentina continuano peró ad essere ottimisti e fiduciosi circa la permanenza di Chiesa a Firenze.



Se il tecnico Montella ha dichiarato a Sky che “Commisso è stato chiaro: mi ha detto che Chiesa rimane“, dal ritiro di Moena, arrivano le parole di Joe Barone (socio di Commisso), ha lasciato intendere che la permanenza di Chiesa sarebbe una questione di “principio”.

Barone ha infatti affermato di aver personalmente promesso a un bambino malato di trattenere il suo beniamino.



“Io e Rocco siamo stati in visita all’ospedale Mayer, e abbiamo incontrato un bambino di 12 anni, malato, che ci ha confidato il suo sogno: vedere Chiesa ancora in maglia viola.”.



Barone ha inoltre aggiunto: “Chiesa vogliamo tenerlo: é importantissimo per il nostro progetto made in Florence“.

Di certo, il mercato non si basa sulle promesse, ma per una proprietà che punta a riavvicinarsi soprattutto al pubblico, la volontá di tenersi stretta la “stella” della squadra é certamente tanta.

La Juventus è avvisata: portare Chiesa a Torino non sará affatto semplice, servirà una proposta davvero importante….