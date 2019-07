Fiorentina, clamoroso! Chiesa rischia di finire fuori squadra?

Sono a dir poco clamorose le indiscrezioni rilanciate oggi dalla Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo, Federico Chiesa potrebbe rischiare di essere messo fuori rosa, qualora non riuscisse a risolvere i conflitti con la società.

Quella avanzata dalla rosea, è una mera ipotesi, ma visti i rapporti tesi che si sono venuti a creare tra Commisso, Joe Barone e il ragazzo, l’ ipotesi di una sua esclusione dall’ organico, qualora dovesse “forzare” la mano non è da escludere a priori.

Nella “guerra” a distanza che si sta consumando tra la Fiorentina e la Juventus, con dichiarazioni al “vetriolo” da parte di Commisso all’ indirizzo dei bainconeri, la società ha deciso di optare per il pugno duro con Chiesa, altro talento scuola viola che, dopo Baggio e Bernardeschi, sembra essere pronto ad imboccare la via di Torino.

Chiesa, forte di un patto stretto con i Della Valle la scorsa estate, era convinto di poter lasciare Firenze quest’ anno. Il cambio di proprietà, ha stravolto le carte in tavola: Chiesa non si muoverà da Firenze. Questa la ferma posizione di Rocco Commisso, che non è disposto ad ascoltare proposte dai bianconeri, e vuole trattenere il “gioiello” per costruirgli attorno la Fiorentina.

Chiesa si è detto sereno e disposto a dialogare con la società. La Juventus, sempre vigile sul giocatore, attende ‘ evolversi della situazione. Non è da escludere neanche che Chiesa possa restare alla Fiorentina senza rinnovare il contratto. Così fosse, l’ anno prossimo gli rimarrebbero solo due anni d’ accordo con la viola, e Commisso potrebbe anche decidere di cederlo.

Certo, l’ ipotesi di metterlo fuori rosa, creerebbe non pochi grattacapi a Montella, oltre ad essere un duro colpo per il morale del ragazzo e per gli equilibri di squadra

L’ estate rovente sull’ asse Torino-Firenze, si annuncia ancor più movimentata del previsto. Si attendono nuovi colpi di scena con Chiesa che, lungi dal voler diventare un “caso”, nei prossimi giorni, chiederà un nuovo confronto ai dirigenti viola.