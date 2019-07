Fiorentina flop contro l’Arsenal, Montella avvisa Commisso: “Servono nuovi giocatori”

Era partita con il piede giusto la Fiorentina di Montella in questa International Champions Cup 2019. I viola si erano imposti sul Guadalajara per 2-1, ma poi sono capitolati sotto i colpi dell’Arsenal, venendo sconfitti per 3-0. I viola non sono più quella squadra del 2000, capace di eliminare i Gunners, vincendo a Wembley grazie al capolavoro di Batistuta. Una brutta batosta per la squadra e per il presidente Commisso, che tanto ha da fare con la questione che riguarda Federico Chiesa.

L’attaccante pare un corpo estraneo in questo ritiro negli USA. Il presidente rimane fermo sulla sua decisione: tenerlo almeno per un altro anno, ma il 21enne vuole andarsene. Anche il padre Enrico spinge per una cessione alla Juventus: Il boss italo-americano al

momento non ne vuole sapere e ribadisce il suo concetto: Chiesa resta. Stando però alle parole di Montella in conferenza stampa, il presidente dovrebbe fare cassa con l’ala della Nazionale per poi reinvestire i soldi su altri calciatori.

Montella vuole nuovi interpreti per la sua squadra



La sconfitta contro l’Arsenal ha mostrato tutti i punti deboli della squadra di Montella, specialmente a centrocampo. La cessione di Veretout alla Roma sta incidendo negativamente sulla squadra e ciò è lampante. L’allenatore campano, portato all’esasperazione in conferenza stampa con la ennesima domanda di calciomercato, alla fine è sbottato: “È chiaro che qualcosa serve. Mi pare chiaro no?”. Un avviso vero e proprio a Commisso di mettere mano al portafoglio e migliorare l’attuale rosa, indebolita dalla cessione di Veretout. Forse cedere Chiesa gioverà alla Fiorentina in chiave mercato. È quello che spera l’aeroplanino.