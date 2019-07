Fiorentina, grande suggestione in attacco! Si punta un ex Manchester United..

La Fiorentina è alla ricerca di un grande colpo in attacco. Il reparto offensivo ha risentito, nell’ultima stagione, della crisi da gol (appena 8 in 40 presenze). Il cholito si è fatto coinvolgere dalle difficoltà della squadra che, alla fine, ha chiuso il campionato con un misero quindicesimo posto.

Il nuovo direttore sportivo, Daniele Pradè, è al lavoro per mettere a disposizione di Montella una rosa competitiva e, durante la conferenza stampa di presentazione, non ha escluso che la viola potrebbe essere fatta oggetto di una vera e propria rivoluzione.

Uno dei reparti che verranno ritoccati, sarà sicuramente l’attacco. Appurata la volontà di trattenere ancora Giovanni Simeone per provare a rilanciarlo, la Fiorentina, come si legge sul Corriere dello Sport, starebbe cercando un rinforzo d’esperienza da affiancargli per farlo crescere piú serenamente.

Le ultime voci hanno rilanciato un’indiscrezione clamorosa: la Fiorentina si sarebbe messa sulle tracce di Javier (chicharito) Hernandez.

L’ex Manchester United e Real, dopo una buona parentesi in Germania tra le file del Bayer Leverkusen, è un po’ uscito fuori dai radar, e ora è in forza da due anni al West Ham. In queste ultime due stagioni, tuttavia, il ragazzo non è riuscito a replicare le ottime cose fatte vedere coi Red devils, e, con appena 8 gol in 43 presenze, potrebbe accettare la corte della Fiorentina, per regalarsi un’ultima grande chance in carriera.

Il contratto con gli hammers scade nel 2020, ragion per cui Hernandez potrebbe venir via a prezzo di saldo.

Dopo aver solo assaporato la suggestione Ibrahimovic, dunque, con Hernandez la Fiorentina è pronta a fare un tentativo per un altro ex United.

Hernandez, peró, non è il solo nome sondato in attacco: piace, infatti, anche Benedetto, ventinovenne attaccante del Boca Juniors, attenzionato anche dall’Olympique di Marsiglia. Per lui, si tratterebbe comunque della prima esperienza in Europa e, stando alle fonti, avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento.

Vedremo come si evolverá la situazione. La Fiorentina è pronta a regalarsi un grande colpo in attacco.