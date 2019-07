Fiorentina, previsto un incontro tra Chiesa e Commisso. La volontà del giocatore è chiara.

È tempo di tornare a lavoro per le squadre di serie A. La Fiorrntina di Vincenzo Montella si è riunita sabato nel centro sportivo di Moena, per cominciare la preparazione in vista della prossima stagione.

Sono diversi I nodi da sciogliere sul mercato per I viola.

Oltre a Veretout, grande obiettivo di Milan e Roma. resta da risolvere la situazione relativa a Federico Chiesa. Il classe ’97 è senza dubbio la stella della squadra e Rocco Commisso vorrebbe fare di lui una “bandiera” per gli anni a seguire. Sul ragazzo sono però da tempo puntati i riflettori di diversi top club, in primis la Juventus.

I bianconeri avrebbero già da tempo il “sì” inondizionato del giocatore, pronto a trasferirsi a Torino per misurarsi con i pretsigiosi palcoscenici internazionali. Dalle parti di Firenze sapevano che, senza Europa, sarebbe stato difficile trattenere Chiesa ma, con una nuova proprietà al comando, e un progetto ambizioso tutto incentrato su di lui, la speranza del patron Commisso resta quella di provare a trattenerlo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Chiesa, ancora in permesso per aver disputato l’europeo under 21, non avrebbe intenzione di mettere “alle corde” la squadra e, qualora non si trovasse un accordo per la cessione, sarebbe anche disposto a rimanere a Firenze.

La volontà del ragazzo rimane comunque chiara: vuole fortemente trasferirsi alla Juventus. Per questa ragione, riporta sempre la rosea, Commisso e Chiesa dovrebbero incontrardi il prossimo 16 luglio a Chicago, dove la Fiorentina sarà impegnata nel primo incontro della International Champions Cup. Possibile che, in quella occasione, le parti si incontrino dunque, per provare a trovare insieme una soluzione che possa soddisfare entrambi.

Come detto, Chiesa non forzerà la mano. Tutto lascia però presagire che chiederà a Commisso la cessione e che indicherà la Juventus quale sua meta preferita. I bianconeri aspettano interessati, disposti ad assecondare le richieste della Fiorentina, pur di regalare a Sarri il suo gioiello in attacco.

In bianconero, Chiesa rincontrerebbe l’amico Bernardeschi, al centro, un paio di estati fa, di un altra grande trattativa di mercato. Vedremo come andrà aq finire. I presupposti per un “Bernardeschi-bis” sembrano esserci tutti….