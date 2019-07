Fiorentina-Real Vicenza streaming e diretta Tv: dove vedere il match del 14/7

La Val di Fassa, precisamente la località di Moena in provincia di Trento, ospita il ritiro estivo della Fiorentina. La squadra di Vincenzo Montella svolgerà la preparazione precampionato dal 6 al 21 luglio e sarà impegnata successivamente anche negli Stati Uniti. Durante il periodo di permanenza in Trentino, la Viola disputerà ancora tre partite amichevoli, dopo il 21-0 rifilato pochi giorni fa al Val di Fassa Team.

FIORENTINA-REAL VICENZA: IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Oggi domenica 14 luglio la Fiorentina si allenerà alle ore 10:00 all’interno del Centro Sportivo “C.Benatti”. Alle ore 17, poi, la viola scenderà in campo per la seconda amichevole estiva contro la Real Vicenza che milita in Serie C. La società ha comunicato anche il prezzo dei tagliandi per assistere alla gara: dodici euro per il biglietto “intero”, sette per il “ridotto”. I biglietti non sono dei più abbordabili, ma i bambini sotto i sei anni entreranno comunque gratis.

FIORENTINA-REAL VICENZA: STREAMING E DIRETTA TV

La Fiorentina oggi domenica 14 luglio, alle ore 17:00, affronterà il Real Vicenza nella seconda uscita stagionale. Il test dei viola, che saranno allenati per l’occasione da Emiliano Bigica, sarà visibile in diretta televisiva sul canale RTV38, canale 15 del digitale terrestre. Per i Viola sarà sicuramente un test, questa volta, dal “sapore vero”.