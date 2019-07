Fiorentina-Val di Fassa Team 21-0: Video Gol Highlights, Vlahovic scatenato

E’ terminata la prima amichevole stagionale del ritiro di Moena 2019. La Fiorentina ha battuto il Team Val di Fassa 21-0.

Fiorentina-Val di Fassa Team 21-0 (4′ Benassi, 14′ 18′ 34′ Vlahovic, 17′ Montiel. 20′ Saponara, 24′ Ranieri, 41′ 85′ 88′ Meli, 51′ 65′ 86′ Sottil, 53’70’ Simeone, 60′ 72′ Hancko, 63′ 69′ Baez, 80′ Pierozzi, 87′ Eysseric)

VERSO FIORENTINA-VAL DI FASSA TEAM

Sarà ancora una volta la Val di Fassa ad ospitare il ritiro estivo della Fiorentina, nella località di Moena in provincia di Trento. La squadra di Vincenzo Montella svolgerà lì la preparazione precampionato dal 6 al 21 luglio e sarà impegnata successivamente anche negli Stati Uniti. Durante il periodo di permanenza in Trentino, la Viola disputerà quattro partite amichevoli. La prima partita vedrà la Fiorentina, mercoledì 10 luglio alle ore 17:00, affrontare la squadra locale del Val di Fassa Team.

FIORENTINA-VAL DI FASSA TEAM: COME SEGUIRE LA PARTITA DAL VIVO

Dal sito ufficiale della Val di Fassa sono state rese note informazioni importanti per seguire la partita dal vivo. In particolare, l’acceso alle tribune sarà a pagamento: “Biglietti: intero € 12,00; ridotto (bambini 6-12 anni) € 7,00; gratuito per bambini fino a 6 anni. Lo stesso giorno della partita è possibile acquistare i biglietti presso le casse situate nelle vicinanze delle tribune del Centro Sportivo C. Benatti di Moena (vendita dalle ore 15.00; accesso alle tribune dalle ore 15.00). Gli orari ed i prezzi indicati potrebbero subire delle variazioni”.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-VAL DI FASSA TEAM

Vincenzo Montella ha già provato in allenamento l’undici titolare che, con ogni probabilità, scenderà in campo contro il Val di Fassa Team. Al netto, ovviamente, di quelle che sono assenze importanti in questa prima fase di ritiro.

Probabile formazione Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Ceccherini, Hugo, Hancko; Cristoforo, Saponara, Benassi; Montiel, Baez, Vlahovic.

FIORENTINA-VAL DI FASSA TEAM: STREAMING E DIRETTA TV

La partita sarà trasmessa per intero in diretta sul sito ufficiale della Fiorentina: Violachannel.tv