Francobollo Juventus 2019, ennesimo omaggio ai bianconeri

L’ottavo scudetto consecutivo della Juventus sarà festeggiato con l’emissione di un francobollo commemorativo che a breve entrerà in circolazione in tutta Italia. L’impresa degli uomini dell’ormai ex Allegri non rimarrà ricordata solo negli annali del calcio ma vedrà la concreta celebrazione attraverso una eccezionale iniziativa concertata da Poste Italiane e il Ministero dello Sviluppo Economico.

Stampata in 2 milioni e mezzo di esemplari dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, l’affrancatura acquisirà il valore di 1,10 euro. L’illustrazione, a cura dell’artista Angelo Merenda, reca impresso un calciatore in casacca bianconera nell’atto di compiere una rovesciata su campo tricolore. Nel centro ecco troneggiare la classica “J“, logo ultra moderno della Juventus e la dicitura ” Campioni d’Italia 2018/2019“. Completa l’illustrazione uno scudetto tricolore, la scritta “ITALIA” e il valore tariffario “B”.

Come detto in precedenza, il francobollo verrà prodotto in 2 milioni e mezzo di esemplari, vale a dire trecento mila fogli in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Per gli estimatori della filatelia, dunque, un nuovo gioiello su cui mettere le mani sperando che in un futuro anche questa affrancatura possa aumentare di valore, proprio come le imprese della squadra bianconera. L’annullo del valore bollato sarà disponibile presso lo spazio Filatelia di Torino. L’ufficio ha organizzato per i primi giorni dell’uscita l’offerta di una cartella in formato A4 contenente un foglietto costituito da 8 esemplari, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e una tessera filatelica.