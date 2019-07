Genoa-Kayserispor: diretta tv e streaming, dove vedere l’amichevole 30 luglio

Il Genoa di Andreazzoli prosegue la propria preparazione, che possiamo definire trionfale. La squadra ligure sta macinando bel gioco a suon di gol. Talvolta spregiudicati in avanti, il Genoa ha dimostrato in queste ultime amichevoli di essere una vera e propria macchina da gol: le sette reti rifilate all’Innsbruck testimoniano il grande stato di forma dei grifoni. In grande spolvero il bomber Pinamonti, autore di tre reti contro gli austriaci. L’ultima apparizione del Genoa in amichevole è stata contro il Lione, avversario blasonato ed esperto a livello europeo. Nemmeno i francesi sono riusciti ad avere la meglio contro il club genoano, che si è imposto per 4-3. In questo match si è denotato qualche scricchiolio difensivo di troppo, ma che Andreazzoli perfezionerà durante l’incontro amichevole che si giocherà quest sera alle ore 20, contro i turchi del Kayserispor. Sfida importante e che darà sicuramente dei dati importanti a tutto lo staff ligure.

Genoa-Kayserispor, diretta tv e streaming del match 30 luglio

Genoa-Kayserispor, diretta tv e streaming. Il match amichevole Genoa-Kayserispor non verrà trasmesso da nessuna emittente televisiva, ma sarà possibile seguire il match tramite applicazioni o siti internet come Diretta.it. In caso di aggiornamenti riguardo le la diretta tv o streaming, la redazione di SuperNews terrà aggiornati i nostri lettori.