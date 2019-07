Giampaolo blinda Suso: “Non si muove da qui, ha tanta qualità”

Il Milan è partito verso gli USA dove esordirà in International Champions Cup contro il Bayern Monaco, mercoledì prossimo. La squadra deve smaltire la delusione per la mancata qualificazione in Champions League nella scorsa stagione. I rossoneri non si sono iscritti alla Europa League e non giocheranno in Europa quest’anno. Un duro colpo per tutti i tifosi rossoneri, abituati a non essere esclusi in Europa considerando il glorioso passato del Milan.

Il nuovo tecnico Marco Giampaolo, sta cercando di costruire la sua squadra nel migliore dei modi e il suo entusiasmo è alle stelle, nonostante le difficoltà. Il tecnico ha parlato di un probabile partente rossonero: Suso. Ecco le sue dichiarazioni sul calciatore spagnolo:

”Suso è calciatore forte e mi ha dato la sua disponibilità di giocare trequartista. Può fare la differenza. Non parlo di mercato, non è il mio compito”.

Al tecnico sono state poste delle domande anche su giocatori in orbita Milan, come Modric e Bennacer. Il tecnico ha deviato le domande, mantenendo un basso profilo. La concentrazione di Giampaolo è solo sulla squadra dal punto di vista atletico e tattico, ma si attendono rinforzi a centrocampo e i nomi saltati fuori sono senz’altro interessanti. L’amichevole con il Bayern darà all’allenatore e al suo staff, dati importanti sotto tutti i punti di vista prima dell’inizio della stagione.