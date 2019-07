Griezmann-Barcellona è questione di ore: l’avvocato deposita i 120 milioni

Nelle prossime ore – se non minuti – il Barcellona ufficializzerà l’acquisto di Antoine Griezmann. Il francese mediante un videomessaggio, diede l’addio all’Atletico Madrid qualche settimana fa ma i rapporti tra lui e i colchoneros si erano incrinati da tempo. Alla società di Madrid non era mai andata giù la questione che i catalani avessero preso dei contatti con il calciatore già prima del finale di stagione.

L’Atletico ha già presentato il sostituto dell’ex Real Sociedad: Joao Felix, il quale ha ereditato la maglia numero 7 di Griezmann. L’addio si può dire che è stato indolore dalle parti del Wanda Metropolitano.

120 milioni depositati nella sede della Liga

Secondo AS, l’avvocato di Griezmann si sarebbe recato nella sede de LaLiga per depositare i 120 milioni utili per pagare la clausola rescissoria versata dal Barcellona. Il giocatore si legherà alla squadra di Valverde per i prossimi 5 anni. Griezmann sarà presentato al Camp Nou domenica prossima. Intanto procede la trattativa per riportare alla base Neymar.

Il brasiliano ha rivelato alcune dichiarazioni importanti riguardo il suo futuro durante un intervista televisiva in Brasile. Il Barcellona vuole concludere l’acquisto nelle prossime settimane ma non pare essere disposto a versare somme di denaro troppo late al PSG. Nelle ultime ore si parla di 300 milioni di euro. Troppi per un calciatore sempre alle prese con infortuni e problemi extracalcistici.