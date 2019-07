Guarin-Genoa: il colombiano potrebbe sbarcare in Liguria

A volte ritornano…in Serie A. Giocatori oramai dimenticati dal nostro calcio spesse volte fanno rientro in Italia dopo un esperienza all’estero. Magari in quei campionati dove gli ingaggi sono monstre ma dove non c’è il pathos che solo la massima serie italiana può dare. Potrebbe aggiungersi al club Fredy Guarin. Il colombiano ha vestito la maglia dell’Inter per 4 stagioni, ottenendo degli ottimi risultati e lasciando un buon ricordo ai tifosi interisti.

Nel 2016, il suo cammino nel nostro campionato si è interrotto. Il colombiano ha deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi in Cina, tra le fila dello Shanghai Shenhua. Da lì in poi, di Guarin se ne sono perse le tracce. Fino a oggi. Secondo Tuttosport, il Genoa sarebbe interessato al potente mediano sud americano. Dotato di ottime doti tattiche, dedito alla fase di interdizione così come quelle di inserimento in avanti quando occorre, Guarin potrebbe far comodo al centrocampo della squadra ligure.

Attualmente svincolato, il centrocampista potrebbe sbarcare in Italia nelle prossime ore per firmare il contratto con Preziosi. Richiesto anche dall’Atalanta così come all’estero, Guarin sarebbe un super colpo a parametro zero per qualsiasi società. L’ex Porto può dare ancora molto e il Genoa vuole intavolare una trattativa con il calciatore, stabilendo il prima possibile i dettagli del contratto, che di sicuro non sarà cospicuo come quello cinese.