Higuain alla Roma? Il “nuovo capitano” non convince la tifoseria

La società capitolina vuole concludere l’operazione per il bomber argentino prima possibile: Dzeko è in partenza – destinazione Inter – e Fonseca vuole un bomber di razza per sostituirlo. Higuain è senz’altro un ottimo profilo ma l’attaccante non è convinto della destinazione romana. Il Corriere dello Sport sgancia una bomba non indifferente sul futuro di Higuain alla Roma: qualcuno della dirigenza offrirebbe la fascia da capitano all’ex Real Madrid, rimasta senza interprete dopo l’addio di Daniele De Rossi.

La reazione dei tifosi

La reazione da parte della tifoseria romanista dopo aver letto l’indiscrezione pubblicata dal quotidiano italiano questa mattina, non è stata certamente euforica. I tifosi capitolini sono ai ferri corti con la società americana guidata da James Pallotta e una decisione simile dopo aver eliminato la “romanità” nel club, sarebbe dura da digerire. A Roma tengono molto alla maglia, all’attaccamento alla squadra e il fatto che la fascia vada a un neo arrivato, significherebbe una perdita di valore da parte dei tifosi romanisti. La reazione via social è condita da memes di vario tipo, quasi tutti ironici e nei confronti della società, sbeffeggiata dai supporters romani. Qualora Higuain dovesse arrivare e prendersi la fascia, le polemiche sarebbero dietro l’angolo nonostante la piazza apprezzi il bomber argentino.