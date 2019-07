Higuain-Juventus: El Pipita convince Sarri, rimarrà in bianconero?

L’esordio della Juventus in International Champions Cup non è stato positivo sul piano del risultato, ma per quanto riguarda i singoli giocatori sono arrivati segnali incoraggianti per Maurizio Sarri. La squadra è in fase di preparazione e tanti calciatori dovranno essere rivalutati. Ottime le prestazioni di Cancelo e Cristiano Ronaldo ma la sorpresa più dolce per tutto il popolo bianconero è Gonzalo Higuain.

L’argentino è entrato nella ripresa, dimostrando una buona condizione, soprattutto in zona gol. La rete realizzata dall’ex Napoli è stata di pregevole fattura: precisa conclusione di destro, quasi al limite dell’area di rigore. Nonostante sia una sorta di amichevole, la rete è di vitale importanza per il bomber sud americano. Ciò potrebbe incidere sulla sua permanenza in bianconero nella prossima stagione. Sarri conosce bene le potenzialità del giocatore che ha avuto un colloquio con Paratici.

La Roma punta ad acquistarlo, ma la volontà del giocatore è chiara: rimanere nella Juventus e continuare a stupire come un tempo. I tifosi l’hanno accolto come un re al J Medical, non dimenticando il recente passato con la maglia bianconera di Gonzalo. Queste amichevoli saranno senza dubbio come delle finali per lui. La corsa per rimanere nel club campione d’Italia non lo spaventa. La Roma spera, ma il cuore di Higuain batte per la Juve.