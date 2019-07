Higuain resta alla Juventus? Il fratello agente: “Fino alla fine”

Sembrava destinato a vestire la maglia della Roma, invece Gonzalo Higuain potrebbe rimanere alla Juventus. Il Napoli e i bianconeri sono state le squadre che più hanno valorizzato El Pipita che ora avrà per la terza volta Maurizio Sarri come allenatore. L’obiettivo del nuovo tecnico juventino è quello di far tornare il bomber quello di un tempo, dopo una stagione sottotono tra Milan e Chelsea. L’argentino 32enne ha tanta voglia di stupire e l’ambiente juventino potrebbe rivitalizzarlo.

L’accoglienza della tifoseria al suo ritorno a Torino ha probabilmente convinto il calciatore. Suo fratello Nicola – agente procuratore del giocatore- è arrivato pochi minuti fa a Torino per fare il punto della situazione. Rumors affermano che Higuain non rientra nei piani della società bianconera, ma tutto dipenderà dall’incontro di oggi e dalla volontà dell’attaccante. Higuain non gradirebbe la destinazione Roma e vuole competere con una squadra che lotti per grandi obiettivi. La Juventus ha Mandzukic in uscita e forse potrebbe tenere Higuain come riserva di Cristiano Ronaldo, qualora Sarri lo schieri come punta centrale nel suo 4-3-3.

Higuain vuole rimanere e a testimoniare la sua intenzione e la frase che suo fratello ha postato su Instagram: “Andiamo a combattere fino alla fine. Barcollo ma non mollo, anzi decollo”.

Ora la palla passa alla società e soprattutto a Maurizio Sarri. Il tecnico conosce bene le qualità di Higuain e solo lui può sapere se il bomber può ancora essere utile alla causa bianconera per la prossima stagione. La lunga strada verso la Champions League è iniziata e El Pipita potrebbe tornare a farne parte.