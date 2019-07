Higuain-Roma, nessun segnale d’ apertura: il pipita prende casa a Torino

Gonzalo Higuain vuole restare alla Juventus. Queste le indiscrezioni che da tempo circolano sull’ attaccante argentino, e che trovano conferma nelle azioni del numero 9 ex Chelsea.



Higuain avrebbe infatti preso in affitto, per 10000 euro, un appartamento a Torino, in via Vela.



Segno evidente che Higuain non abbia alcuna voglia di trasferirsi, bensí vuole restare sotto la Mole, dove spera di potersi rilanciare, grazie alla guida di Maurizio Sarri.

Sebbene Madama gli abbia fatto intendere, a chiare lettere, che non c’ è piú spazio per lui nel progetto, Higuain ha ripagato la fiducia datagli da Sarri, in queste amichevoli estive, grazie a una prestazione convincente contro il Tottenham.

La Roma continua a premere per il giocatore. Fonseca lo vuole fortemente, perchè lo reputa l’ alternativa ideale ad Edin Dzeko (destinato all’ Inter).

Eppure tra Fonseca e Higuain non ci sarebbero stati contatti diretti. Ad affermarlo, Calciomercato.com, il quale va un po’ in controtendenza rispetto alle notizie che, solo una settimana fa, parlavano di contatti avvenuti tra Higuain e il tecnico uruguagio.

Roma e Juventus avrebbero giá definito un accordo per il giocatore: 27 milioni piú 6 di bonus. Ma Higuain, in Italia, è disposto a vestire solo la casacca bianconera.

Gonzalo si reputa ancora un giocatore importante nell’ economia della Juventus, e non contemplerebbe affatto un trasferimento nella Capitale.

Dovesse saltare Higuain, la Roma punterebbe su Junior Moraes, trentaduenne dello Shakhtar, segnalato a Petrachi direttamente da Fonseca.

La Roma potrebbe veder sfumare Higuain, a quel punto dovrebbe virare su un obiettivo di ripiego.