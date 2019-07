Higuain verrà ceduto, il bomber argentino non rientra nel progetto Sarri

I tifosi della Juventus lo hanno accolto come una star al J Medical, ma il futuro di Gonzalo Higuain sarà lontano dai bianconeri. Il glorioso passato non si dimentica, ma il presente dice che l’argentino è in una fase incerta della sua carriera. Sarri vuole puntare tutto su Cristiano Ronaldo – come fece Allegri e probabilmente chiunque – nella prossima stagione e la figura di panchinaro di lusso, non piace per niente all’ex Napoli.

Sarri conosce bene lo stato fisico di Higuain, avendolo avuto nel Chelsea per qualche mese e finito inesorabilmente in panchina per far spazio a Giroud, decisivo per la vittoria della Europa League. L’epoca in cui l’argentino siglava 36 gol nel Napoli agli ordini del tecnico toscano, è storia passata. Higuain per rilanciarsi ha bisogno di una squadra dove non ci sia troppo concorrenza in attacco e le proposte per lui non mancano di certo.

Roma interessata, ma Gonzalo non è convinto

Dopo l’esperienza negativa nel Milan lo scorso anno, Higuain ci penserà due volte prima di accettare la proposta di un club italiano che non sia la Juventus. La Roma è fortemente interessata a lui dato che Dzeko finirà con ogni probabilità all’Inter di Conte, ma il bomber sud americano non è convinto della destinazione romana. Nei prossimi giorni qualche altra proposta per il classe 1987 potrebbe arrivare, ma la storia di Higuain nella Juventus può considerarsi conclusa. Magari il Napoli di De Laurentiis potrebbe farci un pensierino anche se l’accoglienza per lui nella città partenopea, sarebbe senz’altro infuocata. Il “tradimento” di anni fa non è stato dimenticato.