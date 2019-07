Icardi alla Juventus? Il retroscena di Pistocchi sull’incontro tra Marotta e Paratici

Icardi alla Juventus? Il tweet di Pistocchi non lascia presagire nulla di buono. L’arrivo di De Ligt a Torino può essere considerato come il grande colpo dell’estate, ma il mercato bianconero non è ancora finito. Qualora riuscisse a piazzare altrove gli esuberi Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic, la società torinese potrebbe andare alla caccia di Mauro Icardi ad un prezzo di saldo. Il giocatore argentino è ormai un separato in casa da mesi ed è stato escluso dalla tournée di amichevoli in Asia. Secondo i rumors degli ultimi tempi, la coppia Icardi-Wanda lascerebbe Milano solo per approdare alla Juventus, l’operazione potrebbe perfezionarsi negli ultimi giorni di calciomercato. Maurizio Pistocchi, sempre molto attivo sui social, non è di questo avviso e parla di rapporti freddissimi tra i due club che non lasciano intravedere spiragli positivi. Il giornalista sportivo racconta un retroscena in un tweet: “Venerdì scorso, ore 13:30, Milano. Nella sala interna del Salumaio, c’è Beppe Marotta. Fabio Paratici, con un collaboratore, chiede un tavolo: c’è posto solo nella sala dove è già seduto Marotta. Paratici dà una occhiata e se ne va. Tra i due è gelo e guerra .Buonanotte”.

Icardi alla Juventus? Pistocchi polemico contro Mughini. Nel corso della trasmissione Tutti Convocati l’opinionista e storico tifoso bianconero si è lasciato andare ad una battuta sull’eventuale arrivo dell’attaccante argentino alla corte di Maurizio Sarri “Se Icardi verrà alla Juve per 40 milioni, invece dei 110 della sua clausola, allora io scolpirò il nome di Wanda Nara nel marmo bianconero”. Qualche ora dopo è subito arrivata la risposta di Pistocchi su Twitter: “Ancora parla Mughini, il sodale di Moggi, che fa il tifoso a pagamento😆”. Scintille tra Pistocchi e Mughini.