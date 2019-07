Icardi-Juve, l’ Inter alza il muro! E De Laurentiis chiama Marotta….

Difficilmente Icardi lascerà l’ Inter per la Juventus. E’ questo ciò che trapela dalle pagine del Corriere dello Sport. Il giornale romano, fa il punto sull’ attaccante argentino, in piena rotta con l’ Inter. Per Icardi alla Juventus– si legge – l’ Inter avrebbe imposto obbligatoeiamente uno scambio con Dybala. La Joya è ritenuto l’ unica contropartita valida, affinchè la Juventus possa pensare di assicurarsi le prestazioni dell’ ex capitano nerazurro. In caso da Torino non accettassero, Icardi sarebbe costretto a prendere altre strade: ecco allora che si farebbe prepotentemente avanti il Napoli, destinazione che Maurito sta seriamente prendendo in considerazione.

Dei contatti tra Giuntoli e Wanda Nara, ve ne avevamo parlato ieri. Pare che il DS partenopeo abbia intensificato negli ultimi tempi i rapporti con la moglie-agente del ragazzo, sempre più convinto di poter bruciare la Juventus sul tempo. Juvntus che, alle prese con alcune situazioni in uscita nel reparto offensivo, è costretta ad atendere ancora del tempo prima di portare avanti l’ offensiva per Icardi.

I contatti sarebbero proseguiti anche tra De Laurentìis e Marotta: una telefonata esplorativa, per provare a sondare il terreno sul possibile acquisto di Icardi, che al Napoli garantirebbe quella freddezza sotto porta, mancata nelle ultime stagioni. Se la Juventus dovesse poi riscoprire Gonzalo Higuain, in grande spolvero all’ esordio contro il Tottenham, ecco che le porte ad un eventuale trasferimento di Icardi verrebbero chiuse definitivamente.

Il gioco di Paratici, che ha aspettato finora nel tentativo di far crollare il prezzo dell’ argentino verso il basso, potrebbe alla fine non funzionare. Il Napoli ha fretta di chiudere, anche perchè, dalle parti di Dimaro, comincia a filtrate un certo pessimismo sull’ affare James Rodriguez (destinato, pare all’ Atletico). Ecco che gli azzurri potrebbero avanzare un’ offerta importante per Icardi (60 milioni), aiutando l’ Inter a sbloccare il proprio mercato per ciò che concerne le punte. Il sogno, per ora irrealizzabile, resta Lukaku, ma una cessione importante, potrebbe indurre Marotta e Ausilio a fare qualche “follia” per il belga, tanto stimato da Conte..

Ancelotti, dopo aver ricevuto in dono Manolas, si aspetta un altro colpo di livello, per provare a contrastare l’ egemonia della Juventus, che dura ormai da otto anni.