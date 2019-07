Il futuro di Bonucci è già segnato: via dalla Juventus a gennaio?

L’imminente arrivo di De Ligt alla Juventus, potrebbe portare il centrale difensivo Leonardo Bonucci a cambiare aria con l’anno nuovo. Sarri ha deciso di puntare ancora su Leo per la prossima stagione, ma qualora la coppia Chiellini-De Ligt funzioni, lo spazio per Bonucci sarebbe poco e l’ex Milan non sarebbe disposto a ricoprire il ruolo di riserva di lusso nella Juventus.

Lo spazio per il classe 1987 potrebbe comunque esserci: l’età e gli infortuni di Chiellini nella scorsa stagione preoccupano e in chiave Champions, lui e Rugani possono giocarsi chance importanti. Dando per scontata la titolarità di De Ligt, oramai atteso a Torino per le visite mediche di rito. Bonucci è un tipo ambizioso e orgoglioso: questi due lati potrebbero assolutamente incidere tra lui e Maurizio Sarri. L’allenatore è un caratteriale come lo era Allegri, i quali non digeriscono i mal di pancia dei calciatori. Tanto meno quando ci sono aspetti tattici di mezzo (vedi Bonucci vs Allegri durante Juventus-Palermo di tre anni fa). Ciò che è certo è che l’azzurro potrebbe partire in panchina con l’arrivo dell’olandese. Ciò porterà sicuramente competizione, fatto che non spaventa Bonucci ma che a lungo andare potrebbe indurlo a cambiare maglia nel mercato invernale di gennaio.

Possibili scenari per Bonucci

Il mercato invernale offre sempre tante sorprese. Eventuali infortuni o acquisti deludenti possono indurre le società a cambiare qualcosa nelle loro rispettive rose e se fosse disponibile un difensore come Bonucci, molte squadre potrebbero bussare alla porta dei bianconeri. Una su tutte è il PSG di Leonardo che in questi mesi sta monitorando la situazione del giocatore italiano. Così come la Juventus, anche il PSG ha bisogno di ricambi difensivi: Thiago Silva è ancora tra i centrali più forti del mondo assieme a Chiellini, ma gli acciacchi potrebbero frenare la sua stagione. Kimpembe non convince e il difensore juventino potrebbe fare al caso loro per far coppia con Marquinhos.

Oltre al PSG, anche il Manchester City potrebbe virare su Bonucci. Guardiola è da sempre un suo grande estimatore e dato che il City ha perso la corsa che portava a Maguire – probabilmente finirà allo United per 89 milioni- i campioni d’Inghilterra punterebbero tutto sul numero 19 azzurro. Le proposte non mancheranno di certo ma al momento, l’obiettivo di Bonucci è quello di imporsi nella Juventus. Il suo carattere glielo impone.