Il giornale spagnolo As provoca la Juventus

“Si no puede vencerlos. Contrátalos.” E’ il titolo un po’ provocatorio del quotidiano sportivo spagnolo AS, che tradotto in italiano significa. “se non li batti, comprali”, riferito alla Juventus, che effettivamente, quando è eliminata dalla Champions League, compra i migliori giocatori della squadra rivale.

Come è capitato con Cristiano Ronaldo la scorsa estate, che doveva traghettare la Juventus alla conquista della coppa più ambita d’Europa, sta succedendo in questi giorni col giovane centrale olandese De Ligt.

De Ligt costato circa 85 milioni di euro, 75 milioni all’Ajax e 10 di commissione a Mino Raiola, per portarlo a Torino. De Ligt, dagli esperti considerato già il nuovo Beckenbauer, Baresi, Cannavaro o chi per lui.

Grande talento il centrale orange, già capitano della sua nazionale, che andrà ad affiancare Chiellini o Bonucci, perché sappiamo che Maurizio Sarri, gioca con la difesa a 4 quindi il tecnico toscano dovrà fare delle spese.

Ma quanto peserà sul bilancio De Ligt? circa 12 milioni all’anno tra ingaggio che è di 7,5 milioni e bonus, un bel gruzzolo insomma, che lo renderà tra i più ricchi al mondo.

E alla Continassa, i tifosi sperano che De Ligt dopo aver eliminato la Juve, sperano che li porti in finale, ad Instanbul. Ci sarà una risposta alla provocazione del “periodico” spagnolo As?