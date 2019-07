Il mercato chiude il 2 settembre, ma a Napoli i tifosi sono delusi

Il Napoli da qualche anno a questa parte. è la squadra che cerca di contendere lo Scudetto alla Juventus, che da 8 anni a questa parte domina in Italia. Vince tutto, campionati e coppa Italia. Gli azzurri, non avendo il potenziale economico dei bianconeri, cercano anche per mantenere il bilancio in attivo di poter competere con la super potenza della famiglia Agnelli. Fino ad ora, il mercato azzurro ha visto gli acquisti di Di Lorenzo, Manolas ed Elmas. Ma sappiamo a Napoli come funziona, per esaltare la tifoseria da qualche anno, ci vuole il colpaccio, il nome importante che trascini i supporters. Sui social, fino ad ora, la maggioranza esprime delusione, pessimismo, convinti che Aurelio De Laurentiis non regali l’attaccante a Carlo Ancelotti.

Il Napoli da 10 anni a questa parte è l’unica società italiana ad essere sempre presente in Europa, una volta i tifosi, potevano solo sognarlo, quando si viaggiava in campionati da centro classifica, zona salvezza.

Non hanno la pazienza di aspettare, il mercato si conclude il 2 settembre, ma vogliono tutto e subito, come se comprare un calciatore sia paragonabile ad una spesa in un supermercato. Ed è allora, che già pronosticano il Napoli in un campionato anonimo, deludente, che non regalerà emozioni.