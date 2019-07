Il PSG si “dimentica” di Neymar: non convocato per l’amichevole con il Norimberga

Neymar e il PSG sono sempre più lontani. Il brasiliano e il suo entourage stanno cercando squadra e il padre/procuratore dell’ex Barcellona, sta proponendo il figlio ai più grandi club europei, tra i quali c’è anche la Juventus. Trovare un accordo per il trasferimento è però piuttosto complesso: Neymar vuole andarsene ma ha un contratto con i parigini che due anni fa, lo pagarono 222 milioni. Gli infortuni degli ultimi due anni ne hanno minato il rendimento e nessun club vuole spendere cifre troppo alte per lui.

Il fenomeno carioca sembra prigioniero del PSG che per l’amichevole contro il Norimberga in programma quest’oggi alle 18:30, non è stato convocato da Tuchel. Il coach dei francesi ha dichiarato in conferenza stampa di sapere da tempo che Neymar voleva andarsene. Addirittura già da prima della Coppa America, poi vinta dal Brasile anche senza di lui. Il club francese vuole puntare tutto su Kylian Mbappe, giocatore capace nella scorsa stagione di mettere a segno 38 gol in stagione, trascinando i suoi alla vittoria della Ligue 1 senza lo stesso Neymar e Cavani. Infortunati perenni in una stagione da dimenticare. Il PSG forse si è dimenticato di Neymar, ma non ha dimenticato la cifra che ha sborsato per strapparlo al Barcellona.