Il solito Balotelli: denunciato dalla Polizia Municipale di Napoli

Mario Balotelli ci ha abituato negli anni alle sue “balotellate” e nonostante sia oramai vicino ai 30 anni, il calciatore svincolato non ha intenzione di mettere la testa apposto. I problemi tra lui e la Polizia non sono una novità. Nel 2011 quando militava nel Manchester City, la sua Maserati venne sequestrata dopo lo stop degli agenti inglesi per eccesso di velocità, i quali avevano trovato delle irregolarità sulla registrazione dell’auto. Altra “balotellata” – questa volta senza il coinvolgimento diretto della polizia ma dei pompieri – fu quando Mario fece esplodere dei petardi in casa sua, sempre in Inghilterra nel 2011. L’attaccante assieme ai suoi amici incendiò l’abitazione, la quale riportò dei seri danni.

Balotelli però non è solo questo. Dobbiamo ricordare anche quando regalò 1000 sterline a un barbone in strada. Un gesto nobile ma che non ha cambiato l’atteggiamento controverso del calciatore italiano fuori dal campo. Proprio quest’oggi, il bomber classe 1990 e un gruppo di suoi amici sono stati denunciati dalla Polizia Municipale di Napoli per istigazione a delinquere ed esercizio del gioco d’azzardo per via della scommessa che coinvolge il suo amico Catello Buonocore, lanciatosi in mare con uno scooter in cambio di 2.000 euro.

Il video diventato virale sul web non è sfuggito alle autorità che non hanno avuto ripensamenti a denunciare i responsabili del gesto criminale. Balotelli non ha proprio voglia di cambiare e ciò è un vero peccato per il nostro calcio, che non ha potuto ammirare fino a fondo le gesta di un campione mai sbocciato veramente.