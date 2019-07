Il Trapani è in Serie B

“Come ripetutamente assicurato dalla dirigenza nei giorni passati, la società granata ha superato con esito positivo tutte le verifiche in ordine al rispetto dei criteri infrastrutturali, sportivi-organizzativi ed economici”. E’ quanto si legge sul sito ufficiale del Trapani calcio, che annuncia: “Sono state notificate le comunicazioni delle commissioni in ordine ai criteri previsti per l’ottenimento della Licenza nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di Serie B 2019/2020, ossia infrastrutturali, sportivi-organizzativi, legali ed economico-finanziari”. E “sia la Commissione criteri Infrastrutturali e sportivi-organizzativi sia la Commissione vigilanza società di calcio, Covisoc, hanno riscontrato il rispetto di tutti i criteri”.

Recentemente nello studio del notaio Barbara Galea, a Roma, è stata definita la cessione del 100 per cento della proprietà del Trapani. Poco dopo l’assemblea dei soci ha nominato Luigi Foffo, Giorgio Heller, Lorenzo Giorgio Petroni e Carlo Maria Medaglia consiglieri d’amministrazione della società granata. Il Cda ha designato Giorgio Heller presidente e Lorenzo Giorgio Petroni amministratore delegato.

Per il Trapani si tratterà della quinta, storica, stagione tra i cadetti dopo una brillante cavalcata nei play off di Serie C. Un cammino straordinario, costruito gara dopo gara, che ha esaltato la tifoseria siciliana. Una promozione nella quale credevano veramente in pochi appena un anno fa.