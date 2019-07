Inghilterra-Usa Mondiali femminili streaming e diretta tv: dove vedere il match del 2/7

Inghilterra-Usa, in diretta dal Parc Olympique Lyonnais di Lione, è la prima semifinale dei Mondiali di calcio femminile 2019. Gli Stati Uniti inseguono un altro titolo, l’Inghilterra invece punta a migliorare il terzo posto dell’ultima edizione dei Mondiali. Si gioca questa sera alle ore 21:00 e si tratta di una vera e propria finale anticipata, tra due squadre capaci di esprimere un gioco di alto livello nelle precedenti uscite. Le due selezioni arrivano all’appuntamento, dopo aver superato Spagna e Francia (Stati Uniti) e Camerun e Norvegia (Inghilterra).

INGHILTERRA-USA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Inghilterra (4-1-4-1): Bardsley; Bronze, Houghton, Bright, Stokes; Walsh; Parris, Scott, Kirby, Duggan; White. Ct: Phil Neville

USA (4-3-3): Naeher; O’Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn; Lavelle, Ertz, Mewis; Heath, Morgan, Rapinoe. Ct: Jillian Ellis

INGHILTERRA-USA: INFO STREAMING E DIRETTA TV

La diretta tv di Inghilterra Usa sarà un appuntamento in chiaro per tutti: la partita infatti viene trasmessa su Rai Sport e sul gemello Rai Sport + e dunque sui canali 57 e 58 del telecomando. Sarà possibile assistere alla semifinale anche attraverso il sito www.raiplay.it con l’ausilio di PC, tablet e smartphone. Inoltre, La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky (canale 249, disponibile anche lo streaming sul dispositivo SkyGo), Con telecronaca Andrea Marinozzi e commento Carolina Morace.