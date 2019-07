Insigne-PSG: se parte Neymar, i parigini puntano sul napoletano

Questo pazzo mercato estivo vuole continuare a stupire. La grana Neymar in casa PSG continua a tenere banco su tutti i quotidiani internazionali. L’estate del brasiliano è stata davvero un disastro. Tra infortuni e presunti stupri, l’ex Barcellona si sta smarrendo nel nulla e la società francese lo ha praticamente scaricato. Il ds Leonardo ha dichiarato in una intervista che O’Ney è libero di andare, ma il nodo più difficile da sciogliere è il prezzo del cartellino del brasiliano. Il Barcellona si è tirato indietro dalla corsa Neymar e al momento su di lui ci sono solo Juventus e Real Madrid.

Il PSG intanto sta sondando il potenziale sostituto e Leonardo vuole pescare ancora una volta in Italia. L’ex rossonero sta monitorando la situazione di Lorenzo Insigne nel Napoli. La scorsa stagione del napoletano, non è stata certamente esaltante sotto la guida di Ancelotti. Insigne ha giurato amore eterno al Napoli, ma una cospicua offerta da parte dei francesi, potrebbe tentarlo. Il giornalista Rai, Paganini, ha confermato l’interesse del PSG nei confronti dell’idolo napoletano. L’addio di Insigne al Napoli scatenerebbe un terremoto nella città campana. Lorenzo è indiscutibilmente la bandiera dei partenopei e un suo trasferimento sarebbe mal accettato dalla città. Dipenderà tutto dal rapporto con Ancelotti – non proprio ai massimi livelli – che potrebbe dare l’ok al trasferimento, in caso Insigne non venga ritenuto dall’allenatore, indispensabile per la squadra.