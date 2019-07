Inter, assalto a Vidal, se parte Nainggolan! Il punto

L’ era Conte è ufficialmente partita, e con lei si è dato inizio a una vera e propria rivoluzione, in casa Inter.



Il tecnico leccese ha messo subito le cose in chiaro: è lui il timoniere della squadra, chi non è disposto a seguirlo, puó abbandonare la nave!

Tra questi Radja Nainggolan. Il centrocampista belga ha deluso le aspettative della scorsa stagione e ora sembra destinato a volare in Cina.



Lo Shanghai Shenhua sembra essersi fatto avanti ma, complici I problemi di salute della moglie (che ha un cancro), Nainggolan preferirebbe restare in Europa.

Non se ne conosce la destinazione ma, senza dubbio, non si faticherà a trovare estimatori (magari in Premier) per uno dei migliori centrocampisti in circolazione.

Partito Nainggolan, l’ Inter si affiderebbe ad un altro metronomo: il nome che piace è quello di Arturo Vidal, uno che I metodi e la mentalità di Conte li conosce molto bene.

Possibile che il cileno lasci Barcellona per una cifra contenuta, vista l’ età e il fatto che I catalani lo hanno pagato “solo” 25 milioni lo scorso anno.

Con un ingaggio da 9 milioni, Vidal rappresenterebbe conunque una spesa importante a bilancio. Sacrificio che Marotta potrebbe decidere di sostenere, per farsi perdonare da Conte il “ritardo” con il quale l’ Inter sta operando sul mercato.

La strada di Nainggolan è comunque tracciata. Vidal è un obiettivo tangibile, e Conte.potrebbe anche ritrovarsi in squadra l suo pupillo ai tempi della Juve.