Inter-Barella fumata bianca vicina! Al Cagliari 45 milioni.

Inter-Barella: un matrimonio che “s’ ha da fare”. Il giovane talento del Cagliari, si è ormai da tempo promesso ai nerazzurri, e avrebbe chiesto ai sardi alcuni giorni di permesso extra per non presentarsi nel ritiro di Aritzo.

Con ogni probabilità, il classe ’97 attende solo che Cagliari e Inter riescano a limare gli ultimi dettagli, per poi sposare la causa nerazzurra.

L’affare sembrava essersi arenato negli ultimi tempi dopo che le parti, ormai vicinissime all’intesa, erano rimaste distanti per ció che concerneva gli eventuali bonus da inserire. Il presidente Giulini chiedeva non meno di 50 milioni per la buona riuscita della trattativa, con l’Inter che non sembrava disposta ad andare oltre I 40.

Ora le distanze sembrano potersi colmare. L’Inter è infatti disposta a offrire 45 milioni complessivi.



Una cifra che, sebbene non soddisfi appieno le iniziali richieste di Giulini, potrebbe bastare a trovare il via libero definitivo.

Scongiurata la beffa della Roma, dunque. I giallorossi, secondo alcune indiscrezioni, erano arrivati a mettere sul piatto 35 milioni piú il cartellino di Defrel. Condizioni che il Cagliari aveva accettato, inducendo Giulini a dichiarare di “avere un accordi totale con la Roma”.

I giallorossi, per mezzo del nuovo DS Petrachi, si erano tirati indietro negli ultimi giorni. L’Inter balza dunque in pole e, forte della volontà di Barella di trasferirsi solo a Milano, é pronta a regalare a Conte un rinforzo di prima qualità per il centrocampo.