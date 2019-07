Inter, “bomba” Milinkovic-Savic! Anche I nerazzurri in corsa per il serbo: si pensa a uno scambio?

Non si placano le voci sul futuro di Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, classe 1995, è in uscita dalla Lazio, e ha diversi estimatori disposti a pagarlo a peso d’oro pur di averlo in squadra.

Milinkovic-Savic non è certamente reduce dalla migliore delle annate in maglia biancoceleste (solo 7 I gol in 41 presenze) e, per questo motivo, la Lazio potrebbe abbassare le proprie pretese per il “gioiello” serbo, già al centro del mercato delle aquile da un paio di estati a questa parte.

La valutazione del serbo, pur a ribasso, non sarà, tuttavia, inferiore agli 80 milioni, con Lotito (notoriamente un osso duro) che difficilmente fará sconti sul prezzo.

Tre sono le squadre in lizza per Milinkovic-Savic: se l’interesse da parte di Psg e Manchester United è nota da tempo, con gli inglesi che sembravano vicini ad assicurarselo per circa 75 milioni, le ultime voci parlano di un clamoroso inserimento dell’Inter.



I nerazzurri sono disposti a fare un grande mercato per accontentare le richieste del nuovo tecnico Antonio Conte per il quale, stando al portale Calciomercato.com, Milinkovic-Savic sarebbe il rinforzo ideale per il centrocampo della sua nuova Inter.

Sempre secondo la stessa fonte, l’Inter sarebbe disposta ad offrire un importante conguaglio cash (80 milioni) piú il cartellino di Gagliardini.

L’ex Atalanta non ha soddisfatto appieno le aspettative dell’Inter e potrebbe essere il “sacrificato” per raggiungere obiettivi di maggior spessore.

Per ora, vi possiamo raccontare di una semplice suggestione. Visto, peró, il gradimento di Inzaghi (che abbraccerà nei prossimi giorni Lazzari e Jony) per Gagliardini, non è da escludere che l’ipotesi prenda corpo.

I rapporti tra Lazio e Inter sono ottimi, e Milinkovic-Savic potrebbe diventare l’ “uomo copertina” del mercato nerazzurro.

La notizia ha del clamoroso e occorreranno ulteriori conferme e approfondimenti per verificarla. L’Inter non ha nascosto comunque le proprie ambizioni, e non è da escludere che, per recitare il ruolo di “anti-Juve”, decida di tentare il “colpaccio”.