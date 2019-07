Inter, clamoroso! Icardi lascia il ritiro di Lugano

Ha del clamoroso ció che sta accadendo in casa Inter: Icardi ha infatti appena abbandonato il ritiro di Lugano, dove la squadra allenata da Antonio Conte prosegue la propria preparazione prestagionale.

Come vi avevamo già raccontato, l’attaccante argentino era stato escluso stamane dall’allenamento di gruppo. Il bomber era infatti apparso non in grado di sostenere I ritmi imposti da Antonio Conte ai suoi, ed era stato dunque affidato ad un preparatore atletico personale.

Le ultime notizie giunte dal ritiro dei nerazzurri, peró, parlano di un Icardi che sarebbe stato costretto dalla societá a lasciare anzitempo il ritiro, per poter poi proseguire da solo la preparazione presso il centro sportivo della Pinetina.

Che I rapporti tra le parti fossero tesi, lo si sapeva giá da tempo, ma questa decisionw non lascia piú alcun dubbio: Icardi all’Inter è ormai “di troppo”, e sarà costretto, suo malgrado, a trovarsi una nuova sistemazione.



Spettatrice interessata resta la Juventus, pronta ormai a “fiondarsi” sul giocatore e a portarlo a Torino. Chissá che I bianconeri non possano giovarsi anche dell’effetto “rivalsa”, con Icardi che, qualora dovesse andare da Sarri, proverebbe in tutti I modi a rilanciarsi per far ricredere la sua (quadi) ex squadra e I tifosi nerazzurri.

I rapporti tra Icardi e l’Inter sono ormai logori. Resta solo da capire quando la separazione verrà resa ufficiale.