Inter, doppio colpo dal Barcellona a centrocampo? Ecco chi sono gli obiettivi

L’ Inter è pronta a costruirsi un centrocampo da sogno. Dopo i colpi Barella e Sensi, che hanno dato nuova freschezza alla mediana nerazzurra, la squadra allenata da Conte sarebbe pronta a mettere a segno un doppio colpo direttamente dal Barcellona: Ivan Rakitic e Arturo Vidal, sono i nomi che, i media spagnoli, hanno recentemente affibbiato ai nerazzurri.

I due centrocampisti, rispettivamente di 31 e 32 anni, non sembrano più rientrare nei piani di Ernesto Valverde il quale, soprattutto nei confronti del croato, non ha certo espresso parole d’ apprezzamento.

Rakitic e Vidal sono due giocatori che piacciono molto ad Antonio Conte, e che permetterebbero sicuramente all’ Inter di fare un buon salto di qualità a livello internazionale. Entrambi hanno ancora due anni di contratto coi catalani e, dato che Valverde non li reputa più imprescindibili, potrebbero venir via da Barcellona a prezzo di “saldo”.

Vidal, in particolar moso, a Milano avrebbe l’ opportunità di riabbracciare Antonio Conte, tecnico che lo ha lanciato nel calcio che conta (quando militava nella Juventus), rendendolo forse il mediano più completo in circolazione. Per ciò che concerne Rakitic, il suo arrivo all’ Inter, sarebbe un po’ il “posticipo” di un affare che è stato sul punto di compiersi almeno un paio di volte in passato.

Prima di fare questi due acquisti, l’ Inter dovrebbe procedere a delle cessioni: non solo Borja Valero (cercato dalla Fiorentina) e Joao Mario (Monaco), ma soprattutto Nainggolan è in uscita, con vari club cinesi e la suggestione Sampdoria che si è materializzata nelle ultime ore.

Conte vuole un’ Inter ambiziosa. La società cercherà di esaudirlo.