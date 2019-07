Inter, Icardi non si allena in gruppo. La Juve resta in agguato

Mauro Icardi è sempre piú vicino a lasciare l’Inter. L’ormai ex capitano nerazzurro non si è allenato con il gruppo, nell’ultima seduta di allenamento in vista dell’esordio stagionale dei ragazzi di Conte, domani, contro il Lugano.

Il tecnico leccese avrebbe escluso Icardi, perchè ormai lo ritiene escluso dal proprio progetto tecnico e, anche,perchè convinto che l’argentino non riuscirebbe a reggere I suoi estenuanti ritmi di allenamento.

Una scelta drastica che non ha coinvolto, ad esempio, l’altro partente in casa nerazzurra: Radja Nainggolan.

Che sia figlia dello scarso impegno, o della volontà da parte dell’Inter di mettere alle “strette” il ragazzo, per convincerlo ad accettare altre proposte che non siano quelle della Juventus, Icardi all’Inter vive ormai da separato in casa, e il suo addio pare ormai ineluttabile.

Proprio la Juventus, si diceva, monitora attentamente la situazione: I bianconeri hanno già intensificato I contatti con Wanda Nara, moglie-agente del ragazzo, e sperano di poterlo strappare all’Inter alle condizioni piú vantaggiose possibili.

Icardi avrebbe giá manifestato la volontà di vestire bianconero, rifiutando le avances del Napoli.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, inoltre, Paratici avrebbe in mente una strategia “diabolica” per portare Mauro a Torino: viste le resistenze da parte dell’Inter, l’intenzione del nuovo DS bianconero, sarebbe quella di affondare il colpo solo a fine mercato, e costringere l’Inter a dare via Icardi in prestito con diritto di riscatto.

Forte della volontá del giocatore e, conscio della necessitá dell’Inter di cederlo, Paratici potrebbe dunque decidere di giocare d’astuzia, forzando la mano, per costringere il suo “mentore” Marotta, a cedere Icardi alle condizioni della Vecchia Signora.

Per ora si tratta solo di voci che si susseguono, ma è certo che l’intrigo Icardi-Juventus-Inter è uno dei più appassionanti di questa sessione di mercato, e potrebbe prendere risvolti inattesi….