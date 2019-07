Inter, Icardi si impunta! Rifiutata una destinazione inglese: i dettagli

Mauro Icardi sta vivendo il momento forse più difficile della propria carriera all’ Inter. Scaricato da Antonio Conte, il bomber nerazzurro non ha ricevuto neanche il permesso di proseguire la preparazione con i propri compagni, venendo sostanzialmente messo fuori rosa, e essendo stato costretto a lasciare il ritiro, per allenarsi a Milano, in piena solitudine.

L’ Inter sta tentando in tutti i modi di venderlo e, stando a SportMediaset, avrebbe ricevuto una proposta dall’ Arsenal nelle ultime ore. I Gunners, si sarebbero fatti avanti per l’ attaccante argentino, proponendo uno scambio alla pari con Pierre Aubameyang. Ex componente della primavera del Milan, Aubameyang è sbarcato a Londra dal Borussia Dortmund, diventando subito importante per i meccanismi di gioco di Unai Emery. L’ Arsenal, tuttavia, sarebbe alla ricerca di una prima punta di peso, dopo aver lasciato partire Oliver Giroud in direzione Chelsea nel gennaio dello scorso anno, e avrebbe individuato in Icardi le caratteristiche necessarie a dare lo stesso apporto che garantiva il francese.

Icardi avrebbe però fatto morire sul nascere la trattativa. L’ argentino vorrebbe infatti restare in Italia, e starebbe aspettando la chiamata giusta da parte di Juventus e Napoli. L’ Inter, seppur stuzzicata dalla possibilità di avere Aubameyang in rosa (avrebbe potuto formare un’ ottima accoppiata con Dzeko, prossimo a lasciare la Roma), si è dovuta arrendere alla volontà del suo ex capitano.

Icardi si è impuntato: o Italia o niente! L’ attaccante argentino ha le idee chiare sul futuro, e spera di potersi rilanciare nel nostro campionato. Sulle sue tracce Juventus e Napoli, con l’ Inter che, probabilmente, si vedrà costretta a cederlo a una diretta concorrente.