Inter, ipotesi italiana per Nainggolan: i dettagli

Ancora incerto il futuro di Radja Nainggolan all’ Inter. Il belga sembra non rientrare più nei piani di Antonio Conte che lo avrebbe invitato a cercarsi una nuova sistemazione in attesa di avere nuovi colpi sul mercato (Vidal e Rakitic?). Su Nainggolan sarebbero attive varie squadre cinesi. Il mercato asiatico, com’ è noto, è sempre un porto abbastanza ricco per i giocatori in “declino” che non riescono a trovare più uno spazio adeguato nei grandi teams europei.

Un’ ipotesi tutta italiana, si sarebbe però affacciata sulla strada del centrocampista: la Sampdoria. In attesa del passaggio di consegne tra Massimo Ferrero e il fondo capitanato da Gianluca Vialli, il club blucerchiato, si legge su Repubblica, vorrebbe regalare ad Eusebio Di Francesco un suo ex pupillo ai tempi della Roma.

La trattativa è, ovviamente, molto complessa: innanzitutto l’ ingaggio da 4,5 milioni (per i prossimi tre anni), non agevola di certo la trattativa. Una possibile soluzione, la si può trovare, però, cedendo il giocatore in prestito annuale alla Sampdoria, con ingaggio parzialmente pagato dai nerazzurri.

Nainggolan si è infatti mostrato restio a trasferirsi in Cina. I problemi di salute dell moglie, lo inducono a restare in Italia o, quantomeno, in Europa, ecco allora che Di Francesco o accogliuerebbe a braccia aperte nel capoluogo ligure, andandolo ad aggiungere a una mediana che può già contare su calciatori di qualità come Praet e Linetty.

Per Nainggolan, l’ esperienza alla Sampdoria potrebbe essere l’ occasione giusta per rilanciarsi. Il belga ha vissuto, infatti, un’ annata complicata a Milano, e le sue prestazioni (si ricorda solo un gran destro da fuori, al volo, contro la Juventus), non hanno più di tanto scaldato i cuori dei tifosi dell’ Inter.

Sampdoria-Nainggolan resta una trattativa difficile, ma non impossibile. Che Ferrero regali a Genova l’ ultimo gioiello prima di cedere la società?