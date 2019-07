Inter, Lewandowski torna di moda? Il Bayern ci pensa, Werner può sbloccare la situazione

La trattativa Lukaku-Inter pare essere ancora in alto mare. L’allenatore del Manchester United, Solskjaer, ha voluto chiarire in conferenza stampa che i Red Devils non stanno considerando offerte per la punta belga. L’unico probabile arrivo in attacco per i nerazzurri pare essere quello di Edin Dzeko dalla Roma, ma Conte vuole aggiungere un altro grande giocatore alla sua rosa. Considerando che Mauro Icardi è già virtualmente proiettato in un altra squadra – l’argentino non è stato neanche convocato per la ICC – l’Inter potrebbe tornare a farsi sotto per un attaccante già seguito nei mesi scorsi: Robert Lewandowski.

Il polacco ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo futuro quest’oggi, in conferenza stampa. Il rinnovo con il Bayern Monaco è ancora incerto e da ciò che trapela dalle dichiarazioni del bomber, giungere a un accordo sembra molto difficile:

“Non è ottimale avere così pochi giocatori professionisti in squadra, tutti lo sanno. Servono rinforzi, altrimenti sarà difficile competere per vincere su tutti i fronti. Stiamo trattando il rinnovo del mio contratto, ma non so quanto tempo ci voglia”.

L’ex Dortmund è spesso andato in polemica con la società durante la campagna acquisti. Grandissimo giocatore ma personalità scomoda all’interno dello spogliatoio bavarese, Lewandowski potrebbe essere un giocatore abbordabile per Suning, se la società tedesca e l’attaccante non giungeranno a un accordo. Il sostituto di Lewandowski nel Bayern pare essere già pronto: Timo Werner del Lipsia, seguito anche dalla stessa Inter di Conte. Qualora il Bayern decida di non rinnovare con Lewandowski, virerebbe su Werner dando via libera alla trattativa tra i nerazzurri e l’entou del polacco. Intreccio di attaccanti interessante in Germania.