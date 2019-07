Inter, Recoba: “Cavani meglio di Icardi e Lukaku”

L’Inter è ancora alle prese con la questione attaccanti. Mauro Icardi è sul piede di partenza, anche se nessun club degno di nota pare farsi avanti. I nerazzurri puntano Dzeko e Lukaku. Il bosniaco è fattibile ma l’obiettivo numero uno è il centravanti belga del Manchester United. Valutato 83 milioni di euro. Una cifra troppo alta per le casse del club milanese. In questi giorni, la dirigenza nerazzurra sta valutando altre piste alternative tra le quali c’è quella che porta a Edinson Cavani.

Il bomber uruguaiano vuole lasciare il PSG per intraprendere una nuova avventura e l’Inter pare essere una destinazione allettante. Vecino e Godin vogliono convincerlo ad approdare in nerazzurro e ora un’altra stella del passato interista, spende parole importanti per Edinson. Si tratta di Alvaro Recoba.

L’ex fantasista dell’Inter ha espresso il suo parere riguardo l’acquisto dell’ex Napoli e ai microfoni dei giornalisti accorsi al post Bobo Summer Cup, ha dichiarato: “Chi scelgo tra Icardi e Lukaku? Cavani è migliore di entrambi”. Un’ulteriore sponsorizzazione per il 32enne del PSG, oramai entrato nei radar nerazzurri dopo l’amichevole giocata contro il PSG. Cavani tornerebbe volentieri in Italia, specialmente nell’Inter data la presenza di calciatori che militano nella sua stessa nazionale. La trattativa potrebbe evolversi nelle prossime ore, qualora l’Inter decida di farsi avanti concretamente per El Matador.