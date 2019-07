Inter su Jailson del Fenerbahce, 10 milioni ai turchi

La vittoria di ieri contro il Lugano ha galvanizzato tutto l’ambiente Inter. La squadra di Conte ha dimostrato di essere già in palla e di assimilare velocemente la filosofia di gioco dell’ex tecnico della Juventus. Marotta ha lavorato benissimo durante questa campagna acquisti estiva e gli obiettivi numeri uno restano due: Lukaku e Dzeko. Le trattative per i due attaccanti proseguono e intanto i nerazzurri sondano altri calciatori in diversi settori del campo.

Secondo il sito web turco, Fanatik, l’Inter avrebbe contattato il Fenerbahce per avere informazioni sul centrocampista Jailson. Il 23enne brasiliano piace alla dirigenza nerazzurra che sarebbe pronta a mettere sul piatto 10 milioni di euro. L’obiettivo sarebbe quello di acquistare il mediano per inserirlo nel progetto di Conte, assieme al nuovo e costoso acquisto Barella. La stagione scorsa non è stata delle più prolifiche nella squadra turca, ma il giocatore vuole fare il salto di qualità e in Italia dopo la Juventus, l’Inter pare essere la squadra con più carte in regola per lui.

Dotato di buona tecnica e discrete abilità tattiche, Jailson potrebbe fare al caso di Conte, il quale potrà lavorare su di lui per correggerne eventuali difetti dovuti alla

giovane età. I mezzi il brasiliano li ha tutti e in Italia potranno essere valorizzati per via che vengano fuori al meglio. L’unico dato veramente negativo è il carattere del giocatore. Nei giornali si parla spesso della sua rissa tra le fila del club turco contro i rivali del Galatasaray, costata al giocatore ben 6 giornate di squalifica. Conte vuole sbarazzarsi dei piantagrane presenti in squadra e di sicuro non vuole aggiungerne alla rosa un altro.