Inter, torna di moda Rakitic. Contatti in corso col Barcellona

Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ai microfoni ha dichiarato deciso circa Ivan Rakitic “gli anni passano per tutti”. E’ questa la frase che fa capire che il club catalano e il centrocampista croato siano ai saluti. Il Barcellona infatti vorrebbe ricominciare un nuovo corso, partendo dalle cessioni, e nella lista di quest’ultime sembra proprio che ci sia scritto anche il nome del classe 1988. A Rakitic non sarebbe dispiaciuto rimanere a Barcellona, ma vista la situazione sta iniziando a pensare circa il suo futuro. Durante la scorsa estate ci fu una vera e propria telenovela tra Ivan e l’Inter, squadra che lo ha sempre seguito e che dimostra dell’interesse nei suoi confronti da molto tempo.

Antonio Conte, il nuovo allenatore dei nerazzurri, lo vorrebbe a tutti i costi, e ha mandato la dirigenza a riallacciare i rapporti con l’entourage del calciatore. A Rakitic si accosta anche il Paris Saint, potendo pensare addirittura a una potenziale contropartita per riportare Neymar in blaugrana. E’ ancora presto per poter parlare di certezze, la strada è ancora lunga, ma sembra che ad Ivan non dispiacerebbe come nuova meta Milano, sfonda nerrazzurra. Conte si è più volte lamentato circa il comportamento della dirigenza durante questo calciomercato, non riuscire a portare a Milano nemmeno Rakitic sarebbe un colpo basso.