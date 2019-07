Inter, torna in auge Vidal se parte Nainggolan? I dettagli

Resta in bilico la posizione di Radja Nainggolan all’ interno dell’ Inter. Sebbene Antonio Conte abbia deciso di concedergli una chance, reintegrandolo nel ritiro della squadra, da dove era stato estromesso un paio di settimane fa, insieme ad Icardi, il belga resta comunque sulla lista dei partenti, tra offerte dalla Cina, e un possibile clamoroso ritorno alla Roma.

Dovesse partire Nainggolan, si legge sulla Gazzetta dello Sport, Conte punterebbe deciso su un suo ex pupillo ai tempi della Juve: Arturo Vidal.



Il cileno, trasferitosi alBarcellona per provare a vincere l’ agognata Champions, è riuscito lentamente a ricavarsi il giusto spazio, dopo un inizio difficile. Valverde, comunque, non lo ritiene incedibile e, a fronte di una giusta offerta, potrebbe decidere di farlo partire.

Il nome di Vidal era giá stato accostato all’ Inter, voluto fortemente, tanto da Luciano Spalletti che dal Ds Beppe Marotta.

Proprio Marotta che, insieme a Paratici, scoprí Vidal ai tempi in cui militava nel Bayer Leverkusen, potrebbe essere la “chiave di volta” della trattativa.

Lui e Conte conoscono perfettamente le potenzialità e la grinta di Vidal, il quale, potrebbe essere tra l’ altro allettato dalla prospettiva di tornare agli ordini del mister che lo consacró definitivamente agli onori del calcio mondiale.

Con un ingaggio pari a 9 milioni di euro, Vidal rappresenterebbe sicuramente un investimento oneroso per l’ Inter che, per inciso, vorrebbe offrire la medesima cifra anche a Lukaku.

Qualora Nainggolan volesse partire, peró, il nome di Vidal potrebbe tornare prepotentemente in auge. Lui e Conte si conoscono e si stimano molto. Il tecnico salentino accoglierebbe Vidal a braccia aperte.