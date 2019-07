Italia-Francia, gli azzurri verso la medaglia. Entra nel vivo il torneo di calcio delle Universiadi 2019. Alle ore 21, allo stadio Ciro Vigorito di Benevento, scenderanno in campo l’Italia di Daniele Arrigoni e la Francia. Si gioca in partita unica, in caso di pareggio al 90′ ci saranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. La vincente di questo match troverà in semifinale la vincente di Giappone-Corea del Sud. Gli azzurri hanno vinto il loro girone di qualificazione, arrivando davanti a Ucraina e Messico. 2 partite giocate, 4 gol fatti e nessuno subito. La Francia, dal canto suo, è arrivato seconda nel Gruppo C. I transalpini hanno finito dietro il Brasile e davanti il Sudafrica con 4 gol fatti e 2 subiti.

Italia-Francia, come seguire in tv e streaming

Italia-Francia, info diretta tv e streaming. Il match di oggi dovrebbe essere trasmesso in diretta da Raisport+ (canale 57-58 del digitale terrestre e 227 di Sky), ma non c’è ancora la certezza assoluta. Per gli azzurri di Arrigoni ci sarà certamente la diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale delle Universiadi e sul sito ufficiale della Rai, ovvero Raiplay.it. L’Italia è campione in carica e i ragazzi di Arrigoni hanno tutta l’intenzione di difendere l’oro conquistato nella scorsa edizione delle Universiadi. Italia-Francia si gioca oggi, nel giorno del 13esimo anniversario della finale mondiale di Berlino 2006. In quell’occasione gli azzurri di Marcello Lippi vinsero ai rigori e diventarono campioni del mondo per la quarta volta nella storia. Il quadro dei quarti di finale si completerà questa sera: Brasile-Ucraina, Giappone-Corea del Sud e Irlanda-Russia. Tutti i match cominceranno alle ore 21 di questa sera. Le vincenti entreranno in zona medaglie.