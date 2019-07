Italia-Giappone, ultima tappa verso Eldorado. Semifinali del torneo di calcio maschile della XXX Universiade. Alle ore 21, allo stadio Arechi di Salerno, scenderanno in campo l’Italia di Daniele Arrigoni e il Giappone. Si gioca in partita unica, in caso di parità al 90′ ci saranno i tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. La vincente di questo match troverà nella finale per l’oro la vincente di Russia-Brasile. Gli azzurri hanno eliminato la Francia nei quarti di finale, decisiva una rete di Strada nel finale. Più agevole la vittoria del Giappone, che ha battuto la Corea del Sud per 2-0. L’Italia non ha ancora subito gol nel torneo, mentre i nipponici ne hanno preso soltanto uno fino ad ora.

Italia-Giappone, come seguire il match in tv e streaming

Italia-Giappone, info tv e streaming. Il match di oggi, calcio d’inizio alle ore 21, dovrebbe essere trasmesso in diretta da Raisport+ (canale 57-58 del digitale terrestre e 227 di Sky), ma non c’è ancora la certezza assoluta. Per gli azzurri di Arrigoni ci sarà certamente la diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale delle Universiadi e sul sito ufficiale della Rai, ovvero Raiplay.it. L’Italia è campione in carica e i ragazzi di Arrigoni hanno tutta l’intenzione di difendere l’oro conquistato nella scorsa edizione delle Universiadi. Non solo le semifinali, oggi si giocano anche altre partite per il torneo di calcio maschile della XXX Universiade. Per i piazzamenti dal 5° all’8° posto sono in programma: Francia-Corea del Sud (ore 17) e Irlanda-Ucraina (17). Per i piazzamenti dal 9° al 12° posto sono in programma: Argentina-Sudafrica (17) e Uruguay-Messico (17).