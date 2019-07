Italia-Messico, via alle Universiadi. La cerimonia inaugurale è prevista domani, ma già oggi scatta la XXX Universiade. L’edizione 2019 si svolgerà in Italia, in Campania. Oggi cominciano i tornei maschile e femminile di calcio. Alle ore 21, allo stadio Arechi di Salerno, debutta l’Italia maschile del c.t. Daniele Arrigoni. Gli azzurri affrontano il Messico. La terza squadra di questo girone è l’Ucraina. Il torneo di calcio delle Universiadi prevede la partecipazione di 12 squadre, suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno. Passano il turno le prime due di ogni raggruppamento. Oggi scatta anche il torneo femminile di calcio. Le azzurre giocheranno il primo match della loro avventura olimpica alle ore 18, anche loro allo Stadio Arechi di Salerno, contro il Giappone. Gli Stati Uniti completano questo girone.

Italia-Messico, i convocati azzurri. Questa la lista completa dei calciatori azzurri di Daniele Arrigoni, Portieri: Gianluca Marcantognini (Fermana), Tommaso Cucchietti (Alessandria). Difensori: Filippo Florio (Pordenone), Davide Vitturini (AJ Fano), Riccardo Gatti (Monopoli), Federico Giraudo (Ternana), Alberto Tentardini (Monza), Cesare Pogliano (Reggina). Centrocampisti: Giorgio Galli (Monza), Giovanni Sbrissa (Robur Siena), Riccardo Serena (Padova), Riccardo Collodel (Vibonese), Loris Zonta (LR Vicenza), Roberto Grieco (Fermana), Mario Mercadante (Monopoli). Attaccanti: Giuseppe Ungaro (Reggina), Alessandro Galeandro (Albinoleffe), Danilo Ruzzittu (Arzachena), Filippo Strada (Adrense), Matteo Cericola (Rieti).

Italia-Messico, come seguire il match in tv e streaming

Italia-Messico, diretta tv e streaming. I diritti televisivi della XXX Universiade sono di proprietà di Raisport. Ma la televisione di stato non trasmetterà il match degli azzurri universitari del calcio. Per il match contro il Messico non è prevista neanche una diretta streaming. Non resta che affidarsi alle pagine social ufficiali degli atleti azzurri per avere aggiornamenti. I ragazzi di Daniele Arrigoni vogliono cominciare al meglio la propria avventura nella competizione riservata agli studenti degli Atenei di tutto il mondo, l’obiettivo è quello di difendere il titolo conquistato quattro anni fa. Prima di questo successo l’altro oro universitario nel calcio era stato conquistato nel 1997. Anche allora le Universiadi si disputavano in Italia. Gli azzurri del calcio poi torneranno in campo domenica 7 luglio, contro l’Ucraina.